​Autarca de Vila Verde acusado de corrupção

O Ministério Público deduziu acusação contra o presidente da Câmara de Vila Verde, António Vilela (PSD) no caso de alegada corrupção na alienação da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) a uma empresa privada.



No processo, são ainda arguidos o deputado do PSD Rui Silva, que foi vice-presidente da Câmara de Vila Verde e presidente do conselho de administração da Escola da EPATV, e João Nogueira, o proprietário da escola.

O capital social da escola era detido, a 100 por cento, pelas câmaras de Vila Verde, Amares e Terras de Bouro, mas em 2013, e na sequência da lei 50/2012, aqueles municípios decidiram alienar 51 por cento da sua participação.

Foi aberto concurso público para a alienação, tendo apenas concorrido a empresa Val d'Ensino, criada exclusivamente para o efeito, em janeiro de 2013.

O CDS-PP local participou o caso ao Ministério Público, por considerar o processo "muito nebuloso" .

"Há muitas coisas que não cheiram bem em todo este processo, que mais parece um fato à medida para favorecer um lóbi, através de verbas e instalações públicas", disse, na altura, o então vereador do CDS-PP Daniel Cerqueira.

A Lusa tentou ouvir António Vilela, mas sem sucesso.

Em 2015, quando a Polícia Judiciária (PJ) estava no terreno a investigar o caso, Vilela afirmou que o processo foi "totalmente transparente" e adiantou que foi o próprio município que tomara a iniciativa de entregar no MP "toda a documentação" sobre o assunto, "para que não restasse qualquer dúvida".

"O caderno de encargos foi muito rigoroso, para que a escola não caísse nas mãos de pessoas sem experiência ou que não lhe dessem um rumo adequado", acrescentou o autarca.

Sublinhou que o facto de ter aparecido um único interessado era a prova de que o negócio não era "tão apetecível quanto alguns querem fazer crer".

António Vilela e João Nogueira foram detidos em fevereiro de 2017 pela PJ, por suspeitas dos crimes de corrupção passiva, prevaricação, participação económica em negócio e abuso de poder.

O juiz de instrução criminal determinou que ficassem em liberdade a aguardar julgamento.

Na altura, a PJ deu conta da apreensão e arresto de automóveis e de "elevadas" quantias em dinheiro, no cumprimento de mandados de busca.

Vilela garantiu, no entanto, que tanto a ele como ao município não foram apreendidos quaisquer bens ou qualquer quantia em dinheiro.

Posteriormente, também o deputado Rui Silva seria constituído arguido no mesmo processo.