Luís Castro é possibilidade para o Shakhtar Donetsk

Luís Castro pode trocar o Vitória de Guimarães pelo Shakhtar Donetsk. O treinador é um dos nomes na lista do clube ucraniano para substituir Paulo Fonseca, apurou Bola Branca.

Paulo Fonseca no cargo durante as últimas três temporadas, e prepara-se para assinar pela Roma, mas deixa uma marca de sucesso no Shakthar: três campeonatos, três taças e uma supertaça.

Luís Castro, de 57 anos, tem mais um ano de contrato com o Vitória de Guimarães, depois de uma primeira época terminada no quinto lugar na I Liga, alcançando o objetivo de qualificação para a Liga Europa.

O treinador arrancou carreira em 1998, no Águeda, e passou pelo Mealhada, Estarreja, Sanjoanense e Penafiel, antes de integrar no FC Porto, onde permaneceu entre 2006 e 2016. Foi coordenador da formação, treinou a equipa B, foi interino na equipa principal, e voltou à I Liga a meio da temporada 2016/17, no Rio Ave. Passou pelo Chaves, antes de assinar pelo clube vimaranense.

O interesse do estrangeiro não é novidade para Luís Castro, que foi cobiçado pelo Reading, do segundo escalão inglês, durante a temporada. O treinador acabou por rejeitar a proposta, e o clube contratou José Gomes, na altura técnico do Rio Ave.