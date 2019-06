À atenção de Portugal. Ucrânia goleia Sérvia na qualificação para o Europeu 2020

A Ucrânia recebeu e goleou a Sérvia, esta noite, por 5-0, em jogo a contar para a qualificação para o Campeonato da Europa 2020, num grupo em que a seleção portuguesa está também inserido.

Portugal disputa esta semana a fase final da Liga das Nações e, por isso, não joga para a qualificação do Europeu. Ainda assim, o grupo de Portugal, entrou em ação.

A seleção ucraniana venceu com "bis" de Konoplyanka e Tsyngankov, e um golo de Yaremchuk.

Também no grupo de Portugal, a Litânua e Luxemburgo empataram a uma bola, num jogo em que a seleção da casa, a Lituânia, terminou a partida reduzida a nove unidades, com as expulsões de Mikoliunas e Vorobjovas.

Gerson Rodrigues abriu o marcador para a seleção do Luxemburgo, e Novikovas empatou o jogo, já perto do fim.

Com estes resultados, a Ucrânia lidera o grupo, com sete pontos e três jogos disputados. O Luxemburgo é segundo classificado, com quatro pontos e também três jogos disputados. Portugal é terceiro, com dois pontos e apenas dois jogos disputados. Também com uma jornada a menos, Lituânia e Sérvia somam apenas um ponto.

Outros resultados:

Grupo A:

Montenegro 1-1 Kosovo

República Checa 2-1 Bulgária

Grupo D:

Geórgia 3-0 Gibraltar

Dinamarca 1-1 República da Irlanda

Grupo F:

Suécia 3-0 Malta

Noruega 2-2 Roménia

Ilhas Faroé 1-4 Espanha

Grupo G:

Letónia 0-3 Israel

Macedónia do Norte 0-1 Polónia

Áustria 1-0 Eslovénia