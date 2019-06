Pedro Sousa cai nos quartos de final em Poznan

Pedro Sousa perdeu, esta sexta-feira, nos quartos de final do Challenger de Poznan, na Polónia.

O tenista português, atualmente na 124ª posição do "ranking" ATP, caiu frente ao primeiro cabeça-de-série do torneio e um dos favoritos ao título, Hubert Hurkacz, 44º e a jogar em casa. A partida durou apenas 59 segundos, com o polaco a vencer por 2-0, pelos parciais de 6-1 e 6-4.

O torneio fica assim sem representação lusa, depois de Pedro Sousa cair, após ter eliminado João Domingues nos oitavos de final.