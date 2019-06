Peregrinação vai juntar milhares de crianças em Fátima

“Façam aqui uma capela!”. O pedido que Nossa Senhora deixou aos pastorinhos na aparição de outubro de 1917 é o tema da peregrinação das crianças ao Santuário de Fátima.



O encontro, que se realiza há mais de 40 anos, decorre na próxima segunda-feira, feriado do 10 de Junho, e parte daquele que é o coração do santuário, a Capelinha das Aparições, para despertar no coração das crianças a gratidão pelo dom da peregrinação em Igreja.

Segundo Rute Santos, do departamento da pastoral da mensagem de Fátima, esta é “a segunda ou terceira maior peregrinação ao Santuário de Fátima, são cerca de 25 a 30 mil crianças”.

Em declarações à agência Ecclesia, Rute Santos revelou que a grande preocupação é a segurança, “para que todos cheguem bem e estejam bem”. Por isso, o santuário tem várias parcerias que dão uma ajuda como os bombeiros e a GNR, entre outros.

“Queremos ajudar as crianças a descobrir a Capelinha como o coração do Santuário e meta de uma Igreja peregrina, que aqui se reúne para viver e celebrar a sua fé, mas também para aprender, com Maria, a construir-se como povo de Deus, construção espiritual onde Deus habita, nação santa, chamada a proclamar as maravilhas de Deus”, é proposto no programa da Peregrinação, que será presidida por D. Armando Esteves Domingues, bispo auxiliar do Porto.

“Temos de proporcionar o contacto com a mensagem de Fátima numa linguagem própria para as crianças e todo o programa é pensado para elas”, acrescenta Rute Santos.

Surpresas para os mais novos



Como é hábito, adianta Rute Santos, “a peregrinação das crianças tem surpresas para os mais novos, pois em cada ano surge uma lembrança e este ano vai haver novidades, mas “só podem ser reveladas no dia 10 de junho”.

Na preparação da peregrinação, as crianças foram desafiadas a realizar a habitual campanha de maio, que, este ano, propôs a descoberta da identidade peregrina cristã através da montagem de uma mochila e de recortes, em papel, de quatro mantimentos e suportes essenciais a uma peregrinação: a água, o pão, um mapa e o bordão, símbolos do Batismo, da Eucaristia, da Palavra de Deus e da disponibilidade de coração, respetivamente.



Mais do que uma viagem

Em Mogofores, na diocese de Aveiro, este é o segundo ano que a paróquia leva crianças a esta peregrinação. João Teles é o catequista que tem vindo a preparar a peregrinação. Em entrevista à Ecclesia, referiu que “a peregrinação é uma marca no ano e é muito mais do que uma viagem”.

Já Regina Silva foi à peregrinação enquanto criança e ficou marcada pela “quantidade de pessoas que encontrava em Fátima” e que “acreditavam no mesmo”. Hoje é catequista na paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, no patriarcado de Lisboa, e volta a peregrinar. “Dou-lhes o meu exemplo, quero que eles possam sentir isto, e o exemplo dos pastorinhos é importante para transmitir estes valores e essas experiências”, disse a catequista do 4º ano.

O programa da peregrinação das crianças tem início na tarde do dia 9, com uma visita, às 18h00, aos locais das Aparições do Anjo e de Nossa Senhora, em Aljustrel, Loca do Cabeço e Valinhos. Segue-se, às 21h30, uma celebração, na Capelinha das Aparições, sob o lema “Maria, a Mãe que nos abriga na sua Capelinha”, que integra a recitação do Rosário, procissão das velas e um momento de oferta de flores a Nossa Senhora.

O dia seguinte arranca com saudação e oferta de flores a Nossa Senhora, às 9h00, seguindo-se, meia hora depois, uma primeira apresentação da encenação do tema da peregrinação, na Basílica da Santíssima Trindade, que se repetirá às 15h00.

Os pequenos peregrinos regressarão depois à Capelinha das Aparições, onde são convidados a recitar o Rosário, às 10h00. A missa da peregrinação será celebrada uma hora depois, no Recinto de Oração, sendo, no final da celebração, distribuída uma lembrança a todas as crianças.

As celebrações do dia 10 terão tradução em língua gestual portuguesa.