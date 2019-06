Belenenses continua no Jamor na próxima temporada

O Belenenses vai continuar a jogar no Estádio Nacional do Jamor na próxima temporada, confirmou o presidente da SAD, Rui Pedro Soares, em conferência de imprensa.

"O Restelo é um estádio magnífico, tem uma qualidade de construção excecional. Temos de respeitar quem o construiu e teve a responsabilidade de levar essa obra avante. O Restelo não é um estádio que sirva cabalmente as necessidades do Belenenses e como o futebol é hoje", começou por dizer.

O dirigente acredita que a equipa teve mais tranquilidade esta temporada, devido à cisão total entre SAD e clube, e garante que o Belenenses vai lutar pela europa nos próximos quatro anos.

"A equipa profissional do Belenenses teve mais tranquilidade para trabalhar que nos três anos anteriores. A questão do estádio também é determinante. Fomos capazes de contratar grandes jogadores. Na próxima época, vamos ter um plantel mais forte e mais competitivo. No próximo ciclo de quatro anos queremos estar nos seis primeiros lugares", afirmou.