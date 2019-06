Real Madrid anuncia contratação de Eden Hazard

O Real Madrid anunciou a contratação de Eden Hazard, que assinou um contrato de cinco temporadas com o clube espanhol.

Camisolas de Hazard com o número "7" já estavam à venda esta tarde nas lojas oficiais do Real Madrid, que anunciou a contratação do internacional belga. Hazard entrava em último ano de contrato com o Chelsea, e terá recusado proposta para renovação para cumprir o sonho de longa data de representar o Real Madrid.