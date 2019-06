Jesus estreia-se no Flamengo a 13 de julho

Jorge Jesus vai estrear-se pelo Flamengo no dia 13 de julho, em casa, contra o Goiás, após o final do período de interregno no Brasileirão, devido à Copa América. Em declarações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, à partida para o Rio de Janeiro, o treinador português quer começar a trabalhar.

"Estou ansioso por começar a trabalhar. Vou agora ao Brasil, mas volto daqui a três dias. O Brasil é um país de futebol, vou trabalhar, levar o meu conhecimento e aprender também. Vou para um dos maiores clubes do mundo e a motivação é muito alta. É para ganhar títulos e todas as competições", disse.

Recebido por vários adeptos do Flamengo no aeroporto, em Lisboa, Jesus aponta a estreia para o dia 13 de julho, no Maracanã, que espera ver cheio.

"Vou ver os próximos dois jogos. O meu primeiro jogo será dia 10 de julho, com o Goiás, depois da pausa. O campeonato vai parar para a Copa América, e terei uns 20 dias para preparar a equipa, porque os jogadores vão uma semana de férias antes. Já vi várias vezes os Maracanã cheio, ainda agora esteve quase lotado contra o Corinthians. São adeptos muito apaixonados", adicionou.

Jesus vai assinar um contrato de uma temporada com o "Fla", mas abre a porta à continuidade por mais tempo. "Nunca se sabe o dia de amanhã, mas vou com muita confiança e o meu trabalho ditará o futuro".

O português diz que o Flamengo não será o seu maior desafio, pois terá a mesma exigência que teve, por exemplo, na Arábia Saudita. "Os objetivos do Flamengo são iguais aos do Al Hilal, que é ganhar tudo".

Jardel e Jonas têm qualidade para o Brasileirão

Jorge Jesus recusa falar sobre transferências e nomes concretos de alvos, numa altura que têm sido associados nomes como Jardel e Jonas. O treinador diz que os dois brasileiros do Benfica têm qualidade para jogar no Brasileirão.

"Não vou falar sobre transferências. Primeiro vou assinar, e só depois começaremos a trabalhar no futuro. Eles são grandes jogadores, jogam no Benfica, e qualquer jogador que jogue nos três grandes em Portugal pode jogar em qualquer equipa do mundo", disse.

O plantel agrada a Jorge Jesus, que terá condições para lutar por todos os títulos. "O plantel está feito para dar resposta às necessidades e objetivos. Estão nas frentes todas ainda. Já tinha visto jogos do Flamengo antes de saber que poderia ir treinar e, por isso, conheço bem os jogadores todos".