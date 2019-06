Leixões reforça defesa com Rui Silva

O Leixões anunciou a contratação do defesa-direito Rui Silva, de 23 anos, proveniente do Braga.

O lateral esteve emprestado pelos bracarenses ao Santa Clara, na última temporada, mas somou apenas cinco partidas.

Rui Silva já disputou mais de 50 jogos na II Liga, no Santa Clara, entre 2015/16, e na equipa B do Braga. O defesa assinou contrato por duas temporadas com a equipa atualmente liderada por Carlos Pinto.