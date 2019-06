Ucrânia e Itália defrontam-se na meia-final do Mundial sub-20

As seleções a Ucrânia e Itália carimbaram, esta sexta-feira, a qualificação para as meias-finais do Campeonato do Mundo de sub-20.

Itália bateu o Mali por 4-2, com os dois golos da vitória a surgirem apenas muito perto do fim da partida. A "squadra azzurra" entrou a vencer, com um autogolo de Koné, e viu o Mali reduzido a dez unidades com a expulsão de Diakite, aos 20 minutos de jogo.

Apesar de estar a jogar com menos um, a seleção africana empatou o jogo, por Koita, aos 38 minutos de jogo. Pinamonti, que tem sido associado ao FC Porto, voltou a colocar a Itália na frente, aos 60 minutos de jogo. Já perto do fim, o Mali voltou a empatar, por Camara, aos 79 minutos.

Em apenas dois minutos, a Itália decidiu a eliminatória. Pinamonti bisou, de penálti, aos 83 minutos, e Frattesi fez o último golo do jogo.

Já a seleção ucraniana venceu a Colombia por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado logo aos 11 minutos, por Sikan.

Equador-Estados Unidos da América e Coreia do Sul-Senegal são as outras duas partidas dos "quartos", disputadas no sábado.