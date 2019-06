Pedro Proença é o único candidato à presidência da Liga de Clubes

A Liga de Clubes anunciou que Pedro Proença é o único candidato à presidência do organismo, tendo terminado esta sexta-feira a data limite para a entrega das listas candidatas.

"Decorrido o prazo para apresentação de candidaturas às eleições a realizar na Assembleia Geral que terá lugar no próximo dia 12 de junho de 2019, divulga-se que foi apresentada uma lista, que se designará 'Lista A'", pode ler-se.



Pedro Proença prepara-se assim para ser reeleito para um segundo mandato. O antigo árbitro preside o organismo desde 2015.

As eleições para os órgãos sociais da Liga decorrem a 12 de junho, entre as 14h30 e as 17h30.