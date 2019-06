Policia norte-americano condenado por matar mulher que ligou para o 112

Um antigo polícia foi condenado a 12 anos e seis meses de prisão por matar a tiro uma mulher que tinha chamado as forças de segurança. O caso aconteceu há dois anos, em Minneapolis, nos Estados Unidos, e a sentença foi conhecida esta sexta-feira



Mohamed Noor, de 33 anos, foi considerado culpado de homicídio em segundo grau de Justine Ruszczyk Damond, uma australiana, de 40 anos, na noite de 15 de julho de 2017.

A pena podia ter sido mais pesada, mas o antigo agente foi ilibado do crime de homicídio intencional.

Justine tinha ligado para o 112 devido a uma tentativa de violação e acabou por ser baleada pelo agente em frente à sua casa.

Quando Justine se aproximou do carro-patrulha em pânico, Noor abriu fogo a partir do interior da viatura, provocando a morte da mulher. O agente disse em tribunal que disparou em legítima defesa.

A defesa do antigo polícia avançou com o pedido de clemência, que foi rejeitado pelo juiz do tribunal de Minneapolis.

Este é apenas um dos muitos casos de mortes de civis em ações policiais ocorridas nos Estados Unidos nos últimos anos.

Em muitas destas situações as vítimas são adolescentes ou homens negros, mas neste caso Justine era uma mulher branca e Noor um polícia negro natural da Somália.

No mês passado, o cidade de Minneapolis aceitaram pagar 20 milhões de dólares de indemnização à família de Justine.