Um quinto dos trabalhadores portugueses ganha o salário mínimo

Cerca de 700 mil trabalhadores ganhavam o salário mínimo de 580 euros no final do ano passado, ou seja, um quinto do total dos trabalhadores.

Este é um dos dados que consta do balanço sobre o mercado de trabalho em Portugal que o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, apresentou esta sexta-feira à tarde aos parceiros sociais na reunião de Concertação Social.

O peso dos salários inferiores a 600 euros tem vindo a descer, reforçando os escalões acima. No primeiro trimestre deste ano, o rendimento médio mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem ultrapassou pela primeira vez os 900 euros.

No que toca ao emprego, o volume cresceu, ainda não atingiu os níveis de 2008, mas já está acima dos níveis pré-crise. E sobretudo, o emprego a tempo inteiro.

Em termos etários, de destacar os 150 mil empregos criados desde 2015 para trabalhadores entre os 55 e 64 anos. Foi o escalão a registar maior crescimento – 22% - seguido do dos jovens, 20%, o que equivale a 50 mil empregos criados.

No entanto, o documento não refere o tipo de vínculo de trabalho associado a estes novos empregos.

Destaque também para a queda do desemprego de longa duração que, atualmente é menos de metade do desemprego total. Atinge 165 mil pessoas. O desemprego jovem também baixou e no primeiro trimestre deste ano estava em 17,6%.

O relatório apresentado por Miguel Cabrita revela o crescimento da contratação coletiva. Até maio deste foram assinadas 105 convenções coletivas, abrangendo 224 mil trabalhadores, mais 34 mil do que em igual período do ano passado.