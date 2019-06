Portugal vence em Toulon, mas ainda não sabe se segue em frente

A seleção portuguesa de sub19 venceu, esta tarde, o Japão, por 1-0, na última jornada do Torneio de Toulon. A equipa orientada por Filipe Ramos apenas saberá no domingo se seguirá em frente para as meias-finais.

O único golo da partida foi apontado por Úmaro Embaló, craque do Benfica de 18 anos, aos 85 minutos, um golo que mantém viva a esperança de Portugal no torneio.

Portugal está, atualmente, em segundo lugar do grupo, na certeza que ficará atrás do Japão, com vantagem na diferença de golos. Apenas o vencedor dos três grupos segue em frente, e o melhor segundo classificado.

Para isso, Portugal precisa que o Chile não vença a Inglaterra por seis golos de diferença, e esperar pelos resultados dos grupo B e C, que apenas jogam no sábado e domingo.