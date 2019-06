Adrien Silva diz que Slimani quer voltar ao Sporting

Adrien Silva garante que Islam Slimani quer voltar ao Sporting. Em entrevista à Sport TV, o médio do Leicester City garante que o avançado argelino gostaria de regressar a Alvalade.

"Não depende só dele, nem dos jogadores, mas é uma vontade própria dele voltar ao Sporting. Sempre que falamos, e continuamos a manter contacto, ele sempre manifestou essa alegria de cada vez que falava de Portugal e do Sporting. Sentia-se bem, toda a gente gostava muito dele. É uma passagem que ele vai guardar para sempre, foi um ponto de viragem na vida dele", disse.

Slimani chegou ao Sporting em 2013, proveniente do CR Belouizdad, da Argélia. Ficou três temporadas no clube leonino, com a melhor época em 2015/16, com 31 golos apontados.

A boa temporada valeu uma transferência de 30 milhões para o Leicester City, onde não conseguiu impressionar.

Esta época, foi emprestado para o futebol turco, mas apenas fez golos em 25 jogos no Fenerbahce. Sem perspetivas de reintegração no Leicester, onde foi novamente colega de Adrien Silva, Slimani estará já à procura de novo clube para a próxima temporada.

O Sporting já assegurou a contratação de Luciano Vietto para a próxima temporada, e conta ainda com Bas Dost e Luiz Phellype.