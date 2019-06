Villas-Boas quer Rebocho no Marselha

O Marselha estará interessado na contratação do português Pedro Rebocho, segundo avança o jornal francês "L'Equipe".

De acordo com a publicação, o lateral-esquerdo é desejo do novo treinador André Villas-Boas. O Marselha já terá apresentado uma primeira proposta ao Guingamp pelo defesa português.

O clube despromovido à Ligue 2 deverá exigir cinco milhões de euros pelo lateral, um dos principais ativos do plantel.

Formado no Benfica, Rebocho estreou-se na I Liga em 2016/17, no Moreirense. As boas exibições valeram a transferência para o Guingamp, que representa desde a época passada. Esta temporada, fez 12 assistências em 43 jogos disputados.