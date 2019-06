Willian rende Neymar na convocatória para a Copa América

Willian é o substituto de Neymar na convocatória da seleção do Brasil para a fase final da Copa América.

O extremo do Chelsea é presença habitual na seleção. Soma um total de 30 internacionalizações, e esteve presente no Mundial 2014 e 2018, assim como na Copa América, em 2015 e 2016.

Aos 30 anos de idade, Willian venceu a Liga Europa, esta época, e apontou oito golos em 56 jogos disputados. O extremo está nos "blues" desde 2013.

Neymar lesionou-se, na quarta-feira, num jogo particular contra o Catar, com uma entorse no tornozelo direito, e falha a Copa América.