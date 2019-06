Treinador português pode estar a caminho do West Bromwich Albion

O West Bromwich Albion estará interessada na contratação do treinador português Rui Almeida, segundo avança a imprensa inglesa.

O técnico de 49 anos destacou-se esta temporada no Troyes, no segundo escalão francês. Rui Almeida terminou a temporada em terceiro lugar e falhou a subida à Ligue 1 na final do "play-off" de subida.

Rui Almeida está no futebol francês desde 2015, e já passou pelo Red Star 93 e Bastia. Antes, foi adjunto de Jesualdo Ferreira no Panathinaikos, Sporting, Braga e Zamalek. Passou ainda pela formação do Benfica, e foi adjunto no Estoril Praia e Trofense.

O West Brom está sem treinador desde março, quando Darren Moore foi despedio dos "baggies". O clube terminou a temporada em quarto lugar, mas caiu nas meias-finais dos "play-offs" do Championship.