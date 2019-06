Irmão de Bruno Lage vai integrar equipa técnica de Carvalhal no Rio Ave

Luís Nascimento, irmão de Bruno Lage, vai deixar o Benfica e ser adjunto de Carlos Carvalhal, no Rio Ave, num percurso semelhante ao realizado pelo irmão.

O técnico, de 39 anos, termina a ligação de 14 anos com o Benfica. Luís passou por vários escalões ao longo da estadia pelo Seixal. Na última temporada, orientou os sub-17 e sub-19.

Nascimento vai fazer o mesmo percurso que o irmão, que foi adjunto de Carvalhal entre 2015 e 2018, no Sheffield Wednesday e Swansea City.

O treinador deixou uma mensagem de despedida ao Benfica, na BTV, e fala numa boa oportunidade para evoluir como treinador.

"Quando o Bruno tomou a decisão de regressar ao Benfica, sem qualquer tipo de influência da parte dele surgiu a ideia de eventualmente vir a trabalhar com eles e o que é certo é que nunca me tinham falado no caso até surgir essa possibilidade. Acho que é o passo certo para dar continuidade à minha evolução e aprendizagem", disse.