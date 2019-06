Braga faz dez amigáveis na pré-época

O Braga anunciou o calendário para a pré-época 2019/20, em que vai disputar dez partidas amigáveis.

A equipa de Abel Ferreira, que vai continuar no cargo, arranca os trabalhos no dia 25 de junho. Depois de alguns dias de trabalho em Braga, a equipa vai estagiar em Portimão, entre 10 e 20 de julho.

O Braga vai realizar dez partidas amigavéis, com apenas oito adversários definidos. A pré-época fecha com o Braga Day, no dia 27 de julho. O clube minhoto vai ainda anunciar adversários para os dias 24 e 31 de julho.

Os arsenalistas vão disputar três amigáveis contra equipas da I Liga, Portimonense, Marítimo e Tondela.



Calendário:

6 de julho – Braga vs UD Oliveirense – Braga

9 de julho – Braga-Varzim – Estádio do Varzim

13 de julho – Portimonense-Braga – Portimão Estádio

16 de julho – SC Braga-Al-Duhail – Portimão Estádio

16 de julho – Milwall-Braga – Quinta do Lago

19 de julho – Marítimo-Braga – Lagoa

19 de julho – Braga-Lille – Albufeira

24 de julho - por definir

25 de julho – Braga-CD Tondela – Fão

31 de julho - por definir