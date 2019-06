Portugal candidato a organizar o Europeu de futsal em 2022

Portugal passou o filtro da UEFA e é um dos três países candidatos a organizar o Campeonato da Europa de Futsal em 2022. A candidatura nacional, com as cidades de Lisboa e Porto, concorre com França (Lille e Orchies) e Holanda (Amesterdão e Groningen). Pelo caminho ficaram Suécia, Cazaquistão, Bósnia e Lituânia.

Portugal é o campeão da Europa em título de uma competição que passará, a partir de 2022, a contar com 16 equipas, ao contrário das 12 atuais. A competição passa a realiza-se de quatro em quatro anos - até agora acontecia de dois em dois anos - e, por isso, em 2020 não há torneio.

A UEFA anuncia o país vencedor a 24 de setembro de 2019, em Liubliana, capital da Eslovénia, país que recebeu o Campeonato da Europa em 2018. Portugal já organizou a competição em 2007. França e Holanda, dois países sem grande tradição no futsal, nunca receberam a competição. Portugal tem, ainda, como exemplo para mostrar à UEFA o Campeonato da Europa feminino organizado já este ano.