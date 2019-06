Nadal deixa Federer por terra batida

Rafa Nadal eliminou Roger Federer, nas meias-finais de Roland Garros, e comprovou o favoritismo que lhe é atribuído sempre que entra num "court" de terra batida. O espanhol venceu o suíço, em três sets, por 6-3, 6-4 e 6-2.

Foi a 16.ª vez que os dois tenistas se defrontaram em terra batida e a 14.ª vitória de Nadal.

O terceiro do "ranking" ATP fica fora do torneio. O número dois do mundo vai lutar pelo 12.º título da carreira em Roland Garros, frente ao vencedor do jogo entre Novak Djokovic (1) e Dominic Thiem (4).