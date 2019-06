Final feminina sub-23 em Roland Garros

Há uma nova tenista que vai inscrever o seu nome na lista de vencedoras de torneios do Grand Slam: Ashleigh Barty ou Marketa Vondrousova. A australiana, de 23 anos, é a número oito do mundo, e mede forças, na final de Roland Garros, com a checa, de 19 anos, que ocupa a posição 38.

As duas estiveram cerca de duas horas em "court", nas meias-finais. Barty precisou de três sets para derrotar a norte-americana Amanda Anisimova (51), de apenas 17 anos. A australiana perdeu o primeiro set, por 7-6, mas acabou por fechar a partida a seu favor com um duplo 6-3, nos parciais seguintes.

Vondrousova derrota a britância Johanna Konta (26), a "veterana", de 28 anos, nas meias-finais de Paris. A checa venceu em dois sets, por 7-5 e 7-6. Esta é a primeira grande final na carreira de Vondrousova, que fez parte da seleção checa que venceu a FED Cup, este ano.

Barty já conta com alguns títulos relevantes na carreira, nomeadamente, no Open de Miami, realizado este ano.