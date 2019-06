Turista abre cofre em museu e desvenda mistério com 40 anos

Um visitante de um museu na província de Alberta, no Canadá, decifrou esta semana o código de um cofre que não era aberto desde o final da década de 1970.

A grande caixa de metal com cerca de 900 kg foi trancada pelo gerente do Hotel de Brunswick, que a doou ao Vermillion Heritage Museum nos anos 1990.

Depois de vários anos de tentativas frustradas para abrir o grande cofre, a história da misteriosa caixa tornou-se popular entre os habitantes locais e, todos os anos, várias dezenas de curiosos tentaram a sua sorte na esperança de decifrar o código secreto.



Foi também a curiosidade que moveu Stephen Mills, um canadiano que aceitou o desafio e conseguiu em dois minutos aquilo que vários especialistas tentaram sem sucesso durante anos: abrir o cofre.

Depois de pressionar o ouvido contra a porta de metal, Mills começou a girar o mostrador. Com números que variam entre zero e 60, o canadiano girou a roda três vezes no sentido dos ponteiros do relógio para 20, duas vezes no sentido contrário para 40 e por fim no sentido inicial para 60.

“Quando ouvi o pequeno clique comecei a saltar e disse a todos que ia jogar na lotaria”, conta Stephen Mills ao jornal britânico The Guardian.

O cofre continha alguns documentos do antigo hotel de Brunswick, um bloco de pedidos do restaurante e um recibo datado de 1977. Agora, o museu planeia deixar a porta do cofre entreaberta para não voltar a enfrentar o mesmo problema.



Já Mills ficou tão satisfeito com a descoberta que acabou por cumprir a sua promessa de comprar um bilhete da lotaria. Ganhou dois dólares.