Fernando Santos perde Pepe e ganha Danilo

Fernando Santos contou com os 22 jogadores que tem à sua disposição em pleno, esta sexta-feira, no Estádio do Bessa, no Porto. Depois de um dia em que os titulares do jogo com a Suíça, exceto Pepe, fizeram treino de recuperação, o selecionador iniciou a preparação da final da Liga das Nações, agora que já conhece adversário.

Danilo Pereira é opção para o jogo com a Holanda, depois de ter falhado o desafio com a Suíça, devido a castigo. Pepe, lesionado, já foi dispensado. Rúben Dias e José Fonte formarão a dupla de centrais.

Portugal voltará a treinar no Bessa, este sábado, naquela que será a última sessão de trabalho da seleção nacional, antes da final. Fernando Santos volta a prescindir do treino de adaptação ao Dragão. O Portugal-Holanda está marcado para domingo, às 19h45. A final da Liga das Nações tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.