Combustíveis mais baratos na próxima semana. Preços podem cair até 7 cêntimos

É uma descida de preços como não se via há algum tempo. No início da próxima semana, o preço dos combustíveis vai cair.

A variação reflete a queda acentuada da cotação dos combustíveis à saída das refinarias, como explica à Renascença António Comprido, secretário-geral da Associação Portuguesa De Empresas Petroliferas (Apetro).

"Houve, efetivamente, reduções na ordem dos três cêntimos e meio no gasóleo e de seis cêntimos na gasolina à saída da refinaria. Agora não podemos adiantar números. É o mercado que ditará aquilo que cada revendedor de combustível decidir fazer. No entanto, de acordo com a lógica, é expectável que essa descida se reflita para o consumidor."

Assim, já na próxima segunda-feira a gasolina poderá estar até 7 cêntimos mais barata. Já no caso do gasóleo, a redução de preço poderá ser de 5 cêntimos por litro.