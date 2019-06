Benfica fala em condenação exemplar no caso dos e-mails

O Benfica, através de comunicado, considera que a condenação do FC Porto, no caso dos e-mails, é "exemplar". Os encarnados destacam, em particular, "a exemplar reprovação judicial da conduta ilícita levada a cabo pelo FC Porto e alguns dos seus colaboradores".

O Benfica assinala que a sentença, resumida pelo juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, "reconhece que não vale tudo e que a privacidade das pessoas e das instituições, bem como a proteção da concorrência e do segredo do negócio, são bens dignos de tutela jurídica em Portugal".

O tribunal julgou a ação interposta pelo Benfica "parcialmente por provada" e condenou o FC Porto, a FC Porto SAD e o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, ao pagamento de uma indemnização a rondar os dois milhões de euros, a que acrescem juros.

Uma quantia que o Benfica considera "significativa", apesar de ter reclamada cerca de 18 milhões de euros. O FC Porto também já reagiu à decisão do tribunal e anunciou recurso para o Tribunal da Relação do Porto.