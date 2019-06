Empréstimo a Berardo. Partidos alinhados querem nova audição a Vítor Constâncio

PSD, Bloco de Esquerda, PCP e CDS querem ouvir outra vez Vítor Constâncio na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O anúncio foi feito esta sexta-feira de manhã, em declarações aos jornalistas no Parlamento.

Em causa está a autorização de empréstimo do banco público ao empresário Joe Berardo, por parte do então governador do Banco de Portugal.

Em março, Vítor Constâncio disse no Parlamento que não tinha conhecimento da operação, mas o jornal “Público” avança esta sexta-feira que as atas do supervisor indicam o contrário.

"Perante este facto, o PSD não hesita um segundo em chamar de novo o Dr. Vítor Constâncio à comissão", afirmou o deputado social-democrata Duarte Pacheco.

Na altura em que foi ouvido, Vítor Constâncio omitiu do Parlamento que, em 2007, autorizou o investidor José Berardo a levantar 350 milhões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para comprar ações do BCP.

Além disso, o antigo governador disse não se lembrar se recebeu, em 2002, uma carta de Almerindo Marques a alertar para problemas na Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Vítor Constâncio terá agora oportunidade de "reavivar a sua memória" e também de "esclarecer o que começam a ser alguns indícios", afirmou Duarte Pacheco.

"Se não esteve o Banco de Portugal e o próprio dr. Vítor Constâncio no coração do assalto ao BCP, isso também tem de ser esclarecido de forma clara e direta", apontou.

Além de nova audição de Constâncio, BE e PCP anunciaram que vão pedir o acesso às atas das reuniões do Conselho de Administração do Banco de Portugal.

"O BdP tem uma cultura de convivência com práticas bancárias absolutamente irresponsáveis nestes últimos anos", acusou a deputada do Bloco Mariana Mortágua, considerando que "a política de opacidade" do banco central apenas serve para "o proteger da sua incompetência".

Para a deputada do BE, a notícia do “Público” revela que "é quase impossível que Vítor Constâncio não soubesse o que se estava a passar e falso que o BdP não tivesse o conhecimento antecipado" do crédito concedido a Joe Berardo.

"Vítor Constâncio tem de voltar à comissão de inquérito e explicar porque mentiu quando disse que era impossível ter conhecimento antecipado e porque disse não se lembrar de uma operação tão importante como a concessão de crédito de 350 milhões de euros a Joe Berardo para controlar o BCP", acusou.

Pelo PCP, o deputado Duarte Alves considerou que, a confirmarem-se as informações hoje reveladas, a resposta que Vítor Constâncio deu à Comissão, em resposta a uma pergunta do PCP, "não corresponde à verdade".

"O PCP, aquilo que fará, é pedir desde já ao BdP todas as atas do conselho de administração em que haja referência a operações deste género, em que um banco empresta para compra de ações de outro banco, e uma nova audição ao dr. Vítor Constâncio", concretizou.

CDS fala em “contornos criminais”

A deputada centrista Cecília Meireles defende que, caso se comprove que o antigo governador do Banco de Portugal mentiu à comissão parlamentar, o caso deve ser entregue ao Ministério Público, porque "tem contornos criminais".

"As pessoas não podem vir mentir às comissões de inquérito", defendeu a vice-presidente do partido e da bancada do CDS, em declarações aos jornalistas.

"Caso se comprove que mentiu, deve enviar-se imediatamente para o Ministério Público, porque o caso tem contornos criminais", afirmou, acrescentando que "quase todas as contas" que os portugueses andam hoje a pagar relativas aos bancos "têm a sua raiz na supervisão Vítor Constâncio".