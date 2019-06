Ruca é reforço do Feirense para a próxima temporada. O lateral-esquerdo, de 28 anos, reencontra Filipe Martins, treinador que o orientou no Mafra, esta época. O jogador, de 28 anos, fez 31 jogos pelo Mafra e marcou cinco golos, um deles na última jornada, na Covilhã, no jogo em que o clube carimbou a permanência na II Liga.

Com experiência de I Liga, no Vitória de Setúbal e Tondela, Ruca tem, ainda, passagens por Gil Vicente, Vilaverdense, Oliveira de Frades, Mirandela, Mafra e os cipriotas do Alki Oroklini.

Ruca junta-se a uma defesa já reforçada com Ricardo, Ícaro e Zé Ricardo.