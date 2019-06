Avaria em radar do aeroporto do Porto condiciona voos

O radar do aeroporto do Porto sofreu uma avaria e o tráfego aéreo de e para este aeroporto está condicionado. A informação foi prestada à Renascença por fonte aeroportuária.

De acordo com a página do aeroporto, é fornecida a informação de vários cancelamentos, voos com algumas horas de atraso e outros ainda sem estimativa de chegada ou partida.



A NAV esclarece em comunicado que "a avaria mecânica no RADAR do Porto, que neste momento está a ser intervencionado, no entanto sendo o aeroporto do Porto servido por várias fontes de vigilância redundantes, o serviço não foi interrompido".

"Por motivos de segurança a capacidade (número de voos) foi limitada, estando todo o sistema de vigilância a ser reconfigurado para, durante o dia de hoje, a capacidade normal ser reposta", acrescenta a nota.

[em atualização]