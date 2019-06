Paulo Fonseca é o novo treinador da Roma. O técnico português assina por duas épocas, com mais uma de opção e vai auferir um salário de 2,5 milhões de euros, por temporada. Fonseca tinha contrato de mais um ano com o Shakhtar Donetsk e a saída da Ucrânia passou por uma negociação entre as três partes.

O antigo treinador do FC Porto é tricampeão ucraniano e sucede a sucede a Claudio Ranieri. O italiano pegou na equipa depois da eliminação da Liga dos Campeões. Eusebio Di Francesco não resistiu à eliminação frente ao FC Porto e foi demitido

A Roma terminou a Serie A no sexto lugar e tem acesso à 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.