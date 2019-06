FC Porto recorre da condenação no caso dos e-mails

O FC Porto anuncia recurso da decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, que condenou clube, SAD, diretor de comunicação e Porto Media ao pagamento de uma indemnização a rondar os dois milhões de euros ao Benfica, no âmbito do caso dos e-mails.

Em comunicado, o FC Porto diz que "não se conforma com esta decisão que penaliza a divulgação de informação que o próprio tribunal reconheceu como verdadeira"". Este é o argumento principal dos dragões, a veracidade das informações divulgadas por Francisco J. Marques, no Porto Canal.

Na comunicação à imprensa, em que resumiu a sentença do caso, o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto não fez qualquer referência à validade do conteúdo divulgado pelo diretor de comunicação do FC Porto.