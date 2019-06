Manteigas aposta no turismo e diz adeus à crise dos têxteis

Com pouco mais de três mil habitantes, o presidente da Câmara Municipal de Manteigas faz contas ao número de hotéis e aos postos de trabalho criados na vila.

“São os privados que os estão a construir. O único hotel de cinco estrelas na Serra da Estrela abriu recentemente em Manteigas e também abriu mais um hotel em dezembro, de quatro estrelas; está a terminar a construção de mais um hotel no centro da vila e iniciou construção um grande grupo, já com edifício construído e que estará a funcionar no final deste ano, início de 2019”, conta.

O autarca reitera, em jeito de conclusão, que “o único hotel de cinco estrelas da Serra da Estrela – a Casa de São Lourenço – está no concelho e que o Hotel de Santa Luzia, com um total de 16 quartos, está “em fase final de construção e abrirá em breve as suas portas”, sem esquecer, “a unidade hoteleira do grupo Vila Galé, com 91 quartos, que deverá ser inaugurada no final deste ano”.