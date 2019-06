Final da Liga das Nações é "jogo especial" para um gigante holandês

Na memória dos embates entre Portugal e Holanda estarão, em particular, dois jogos: Euro 2004 e Mundial 2016. Em ambos, Portugal ganhou, mas há quem prefira destacar o presente e projetar o futuro, em vez de olhar para o passado. É o caso de Pierre van Hooijdonk, antigo internacional "laranja", que passou pelo Benfica em 2000/01.

Em entrevista a Bola Branca, o gigante holandês (1,93) faz a antevisão da primeira final da Liga das Nações, este domingo, opondo as duas seleções, no Estádio do Dragão, com muito otimismo e ambição.

"Para mim é um jogo especial devido à minha ligação com o vosso país. Jogar contra Portugal na final é muito bom. Sabemos que Portugal é sempre um adversário difícil, mas esta nossa equipa está cheia de confiança. O Koeman preparou bem a seleção para ganhar este torneio. Reconstruiu a seleção e tem tido sucesso. Nesta prova, estivemos no grupo de França e Alemanha e todos pensavam que não tínhamos hipóteses. No fim fomos os vencedores. Então, muitas coisas mudaram e agora, de forma confortável, posso dizer – e acredito – que podemos derrotar Portugal", começa por referir Van Hooijdonk, que está no nosso país a comentar precisamente esta "final four" da nova competição, ao serviço de uma televisão holandesa.

Van Hooijdonk festejou título

Nestas declarações a Bola Branca, o antigo ponta-de-lança, hoje com 49 anos, reforça a sua ligação ao nosso país e ao nosso futebol. Van Hooijdonk reencontra, "de vez em quando", ex-colegas de relvado, ao mesmo tempo que se mantém actualizado sobre o clube cujas cores defendeu.

"Acompanho sempre os meus antigos clubes e o Benfica é especial. Fiquei deliciado por vê-los ganhar o campeonato esta época. Faço alguns jogos de exibição onde encontro portugueses e é sempre bom revê-los. Como o Maniche, o Paulo Madeira, o Nuno Gomes. Também outros que jogaram por Porto e Sporting. Temos uma boa ligação, divertimo-nos. É muito agradável ver, também, que os adeptos se recordam de nós. Por exemplo, agora estamos em Braga e nos restaurantes ou no centro da cidade há adeptos do Benfica por todo o lado. Vêm ter comigo, falam comigo é bom sabê-lo", termina.

Van Hooijdonk estará no Dragão, no domingo, para comentar a final da Liga das Nações. O Portugal-Holanda arranca às 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.