Rúben Dias funciona bem com Fonte

Rúben Dias dá garantias de que a dupla com José Fonte está bem oleada e estará a postos para a final da Liga das Nações. Sem Pepe, lesionado, Fernando Santos vai apostar em Rúben e Fonte. A dupla já esteve em funcionamente na segunda parte do jogo com a Suíça, mas o central do Benfica recorda que já havia provas de um bom entendimento entre ambos.

"Não foi a primeira vez que jogámos juntos, jogámos com a Itália. Nós funcionamos bem um com o outro", garante o mais jovem dos três centrais convocados para a "final four" da Liga das Nações. José Fonte, por seu lado, já garantiu que está preparado para ser titular.

Apesar da mudança de companheiro, no centro da defesa, aquilo que preocupa Rúben Dias é a final com a Holanda e em ganhá-la. "Por muito que se possa pensar, externamente, que não é uma competição de tanta importância, para nós é. É um título, queremos ganhá-lo, ainda por cima a jogar no nosso país", valoriza o central do Benfica.

Portugal sem vantagem

Portugal vai defrontar a Holanda, depois da equipa de Ronald Koeman ter batido a Inglaterra, por 3-1. Os holandeses têm menos um dia de descanso e jogaram prolongamento. O desgaste acumulado é maior, mas Rúben Dias não extrai qualquer vantagem para a seleção nacional.

"Portugal não é favorito. São factos [menos tempo de descanso e prolongamento], mas no futebol tudo tem de se provar de novo. Eles jogaram um dia mais tarde, com prolongamento, mas estão habituados a jogar de dois em dois dias", observa.

O jogador do Benfica está a ser associado ao interesse de alguns clubes europeus, mas às questões levantadas sobre a possibilidade de sair para Inglaterra, Rúben respondeu que "isso fica para depois". Por ora, concentração total na final da Liga das Nações.

