FC Porto condenado a pagar 2 milhões de euros ao Benfica

O FC Porto foi condenado a pagar ao Benfica uma verba a rondar os dois milhões de euros, no âmbito do caso dos e-mails. O juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, José António Rodrigues da Cunha, anunciou, em conferência de imprensa que julgou "parcialmente provada" a acusação do Benfica.

Os encarnados reclamavam uma indemnização de 17,7 milhões de euros por danos provocados pela divulgação de mensagens de correio eletrónico de vários dirigentes e funcionários do Benfica, por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal.