Tottenham por Bruno, Jesus por Jardel e Saravia a falar à FC Porto

Bruno Fernandes, Jardel e Saravia são as figuras principais dos jornais desportivos desta sexta-feira.

O "Record" revela que "Bruno está quase no Tottenham". Empresário do médio está em Londres e reuniu-se com dirigentes do clube. Negociações devem ficar concluída após a Ligadas Nações. "A Bola" diz que os ingleses chegam aos 68 mihlões de euros. Bas Dost também pode estar de saída. O avançado é pretendido por Lopetegui, novo treinador do Sevilha. Battaglia admite saída.

"A Bola" avança com um pedido do novo treinador do Flamengo: "Jesus quer levar Jardel". Técnico pediu a contratação do capitão do Benfica. O jornal revela, ainda, que as águias contactaram o Leicester City por Slimani.

Saravia, latera-direito do Racing Avellaneda, fala ao jornal "O Jogo" sobre o interesse do FC Porto: "É a altura certa para dar o salto". Lateral está na seleção argentina à espera que o empresário confirme o negócio. Pepe com a pré-época em risco. O central fraturou a omoplata, falha a final da Liga das Nações e parte da pré-temporada do Proto.

O "Record" prolonga a novela sobre Raúl de Tomás. É o alvo principal do Benfica. Vitória de Guimarães tenta Krovinovic.

A Holanda venceu a Inglaterra, por 3-1, na meia-final da Liga das Nações e os jornais desportivos assinalaram "alerta laranja" para Portugal, que no domingo defronta os holandeses na final da competição.