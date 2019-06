Caixa. Constâncio aprovou crédito de 350 milhões a Berardo

Enquanto governador do Banco de Portugal (BdP), Vítor Constâncio aprovou em 2007 um crédito de 350 milhões de euros dado pela Caixa Geral de Depósitos ao investidor Joe Berardo.

A documentação a que o jornal “Público teve acesso” coloca em causa as declarações dadas pelo atual vice-presidente do Banco Central Europeu, no Parlamento, em final de março.

Na altura, Constâncio disse ser impossível o Banco de Portugal saber que a Caixa ia financiar Berardo para comprar ações do BCP. “Claro que [o BdP] só tem conhecimento delas [operações de crédito] depois” de os bancos as efetivarem. “Como é óbvio! É natural! Essa ideia de que [o BdP as] pode conhecer antes é impossível!”.

Segundo os documentos, foi a 21 de agosto de 2007, em plena guerra de poder pelo controlo do BCP, que o conselho de administração do BdP decidiu reunir-se com apenas um único ponto na agenda: autorizar a operação que daria a Berardo um reforço da sua posição no BCP de 3,99% até 9,99%, com um financiamento de 350 milhões de euros a libertar pela Caixa, mediante a promessa dos títulos adquiridos.