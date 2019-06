Benfica bate Sporting em Alvalade no jogo 2 da final de futsal

O Benfica venceu esta quinta-feira o Sporting, por 6-3, no pavilhão João Rocha, e igualou a final do campeonato de futsal.

Com este triunfo encarnado em Alvalade, as duas equipas têm uma vitória cada.

O Sporting, que recentemente se sagrou campeão europeu, adiantou-se no marcador com um golo de Dieguinho, na primeira parte, mas depois do intervalo os encarnados deram a volta ao resultado.

No segundo tempo, André Coelho empatou o encontro e o Benfica chegou ao 4-1, com um golo de Robinho e um bis de Fábio Cecílio.

O Sporting arriscou tudo e passou a jogar com guarda-redes avançado. Reduziu para 4-3, com dois golos de Cavinato, mas os encarnados reagiram e marcaram mais dois tentos, por Roncaglio e Bruno Coelho.

No primeiro jogo, disputado no Pavilhão da Luz, o Sporting venceu o Benfica.

Após dois jogos disputados, a final do campeonato de futsal está empatada.

O terceiro jogo está marcado para domingo, às 16h15, no Pavilhão da Luz.