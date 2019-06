Cillessen remete interesse do Benfica para o final da Liga das Nações

Jasper Cillessen não quer responder a questões sobre o seu futuro antes do final da Liga das Nações. O guarda-redes holandês respondeu às questões dos jornalistas portugueses na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, depois da vitória por 3-1 contra a Inglaterra, e remeteu o interesse do Benfica e a decisão sobre o seu futuro para depois de domingo.

"Vou ficar à espera do fim da Liga das Nações. Só aí é que tomarei uma decisão", disse.

O guardião do Barcelona reconhece que a meia-final foi um jogo difícil e espera vencer o título, no domingo, contra Portugal.

"Foi um jogo complicado, mas o mais importante é estar na final. Vai ser um jogo difícil, mas quereos vencer", rematou.

Apesar de manter em segredo o seu futuro, Cillessen tinha afirmado, antes do arranque da prova, que teria pouco interesse em jogar no campeonato português.