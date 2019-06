Eric Dier vai torcer pela seleção portuguesa na final da Liga das Nações

Eric Dier não esqueceu a passagem por Portugal. O médio internacional inglês foi eliminado na meia-final da Liga das Nações, mas reconhece que vai estar a torcer pela seleção portuguesa, na final, frente à Holanda.

"Claro que vou estar a torcer. Estive muitos anos em Portugal. Vai ser um jogo muito interesse, as duas equipas com jovens de muita qualidade", disse, na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques.

Dier fez praticamente toda a formação no Sporting, e integrou a equipa principal entre 2012 e 2014. No arranque da temporada 2014/15, assinou pelo Tottenham, clube que até hoje representa.