Dier aprova Bruno Fernandes e João Félix na Premier League

Eric Dier, médio da seleção inglesa, com passagem pela equipa do Sporting, reconhece que as chegadas de Bruno Fernandes e João Félix à Premier League seriam "muitas boas" para o campeonato inglês. Em declarações na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, após a eliminação nas meias-final da Liga das Nações, o médio-defensivo reconhece qualidade nos jogadores do Benfica e Sporting.

"O campeonato português tem muitos bons jogadores. O Bruno Fernandes e o João Félix são bons jogadores, e podem falar com o Bernardo Silva, que é a melhor pessoa para se aconselharem, pela forma como se adaptou no Manchester City, tem-se destacado. Seria ótimo para a Premier League se eles fossem para lá", disse.

O médio defensivo fez toda a formação no Sporting e disputou 31 partidas pela equipa principal, antes de rumar ao Tottenham, em 2014. Dier reconhece que o salto de qualidade entre os dois campeonatos é elevado.

"Tenho muito respeito pelo campeonato português, mas o inglês é muito diferente. Muitos mais jogos, menos tempo de recuperar, mais intensidade. Mas muitos jogadores já foram do campeonato português para Inglaterra e tiveram sucesso", aponta.

Bruno Fernandes já foi associado ao Tottenham, e Dier foi questionado sobre se acredita que o médio poderia ser titular no meio-campo dos "Spurs": "É difícil ser titular no Sporting e em todo o lado. É preciso mostrar qualidade e empenho. Só assim é que se joga em qualquer equipa".