Benfica nega contactos por Herrera e Slimani

O Benfica desmente propostas por Hector Herrera, capitão do FC Porto, e Islam Slimani, antigo avançado do Sporting. Numa breve nota publicada no "site" oficial, as águias desmentiram as notícias veículadas na imprensa nacional nos últimos dias.

"Na sequência de notícias postas a circular nos últimos dias, que relacionam o Benfica com profissionais como Islam Slimani ou Héctor Herrera, informa-se que é falso que a Benfica, SAD tenha apresentado qualquer proposta pelos referidos atletas", pode ler-se.

Hector Herrera é, ainda, capitão do FC Porto, apesar de estar de saída do clube portista. O mexicano termina contrato com os dragões e deverá deixar o clube a custo-zero.

Já Slimani passou pelo Sporting 2013 e 2016, tendo rumado ao Leicester City. Esta época, esteve emprestado ao Fenerbahce, onde apenas fez cinco golos em 25 jogos.