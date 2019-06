Koeman acredita que a Suíça jogou melhor que Portugal na meia-final

Ronald Koeman, selecionador holandês, acredita que a seleção portuguesa foi inferior à Suíça, na meia-final da Liga das Nações. Após qualificar-se para a final da prova, com uma vitória por 3-1, frente à seleção inglesa, o técnico já falou sobre a final.

"Achei que a Suíça jogou melhor, por momentos. Nem tudo tem a ver com a posse, mas sim resultados. A Suíça jogou melhor, como equipa, mas Cristiano Ronaldo é um jogador muito, muito eficaz", disse.

A seleção holandesa terá mais desgaste para recuperar antes de domingo. Terá apenas dois dias para preparar a final, com 120 minutos jogados contra a seleção inglesa.

"Perdemos um dia de descanso em relação a Portugal. Este jogo foi uma guerra, muito desgastante, vamos estudar o jogo, recuperar, e se tivermos jogadores que não possam ser usados, teremos outras excelentes opções", adicionou.

Questionado sobre a importância de ter Virgil Van Dijk na equipa, dada a presença de Cristiano Ronaldo na frente de ataque da seleção portuguesa, Koeman apresenta a solução para travar CR7: "É difícil defender bem contra um jogador como o Cristiano Ronaldo. O melhor que podemos fazer é manter a posse de bola. Enquanto tivermos a bola, o Cristiano não poderá fazer nada".

Portugal e Suíça defrontam-se na final da Liga das Nações, no domingo, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.