"Boris Johnson reclama 'o direito natural' de suceder a Theresa May"

Obstinada e resistente, mas sem magnetismo ou criatividade. Theresa May deixa esta sexta-feira de forma oficial a chefia do Governo britânico – continua em funções até à escolha de substituto - e passará à história como a líder do Partido Conservador que não conseguiu concretizar o Brexit.



May foi incapaz de controlar as forças libertadas pelo seu antecessor David Cameron no referendo de 2016. Erros táticos, como as eleições antecipadas de 2017, levaram May à solidão no meio de um debate cada vez mais polarizado entre os defensores de um Brexit sem acordo e os que querem travar o divórcio.

Na última semana formalmente no cargo, Theresa May teve ainda de receber a visita oficial de Donald Trump que antes ainda de aterrar em Londres já arremetia contra boa parte da classe política britânica. Muitos defensores do Brexit sustentam que a saída da UE sem acordo será excelente, porque Trump prometeu um rápido acordo de livre comércio que triplica as vantagens do mercado europeu.

Mas será Trump o Presidente que rompe com todas as convenções, o político que salvará o Reino Unido das consequências do Brexit? Esta é uma das perguntas para José Pedro Teixeira Fernandes, professor universitário nas áreas das Relações Internacionais e Estudos Europeus, especialista em geoestratégia e autor do livro “Europa em crise”, da Quidnovi.

As visitas de Estado são a representação formal de uma boa sintonia entre países a que se chega pela diplomacia, mas Trump indicou ao Governo britânico como agir no Brexit, nomeou sucessores para Theresa May e defendeu Nigel Farage a negociar com Bruxelas. Este quadro era inimaginável com qualquer outro Presidente dos Estados Unidos antes da chegada de Trump à Casa Branca?

Este processo que, no fundo, começa a 'normalizar-se' a converter-se em padrões habituais da atuação de Donald Trump não deixa de ser estranho e está fora dos marcos usuais da atividade diplomática e das visitas diplomáticas. Entre estados próximos - como é o caso do ponto de vista cultural, politicamente e nos valores - o que é usual é procurar centralidade para assuntos de Estado a evitar questões de política doméstica, a questões que dividam politicamente o próprio país anfitrião.

Este é o padrão, esta é a prática usual da democracia, eventualmente com a exceção de um caso ou outro. Até agora a opção havia sido seguida por praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos e nesse sentido a visita de Donald Trump cumpriu uma atuação fora dos padrões usuais de uma visita de Estado. Trump aproveita-se muito da debilidade interna existente no Reino Unido com as divisões à volta do Brexit, com todo o processo de sucessão de Theresa May.

E aqui talvez uma nota pela positiva: Trump foi desta vez bastante mais simpático para com Theresa May, ou, pelo menos, não tão embaraçoso com algumas afirmações e atitudes do que em relação a encontros anteriores com May. Claro que também Theresa May está de saída donde esta é a chamada 'cortesia fácil'.