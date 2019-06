PSG esclarece estado clínico de Neymar

O Paris Saint-Germain anunciou que Neymar sofreu uma "entorse servera", ao serviço da seleção brasileiro, num amigável contra o Catar, de preparação para a Copa América, prova que vai falhar.

O clube parisiense emitiu uma pequena nota nas redes sociais sobre o estado clínico do avançado. "O Neymar sofreu uma entorse severa no tornozelo direito. Será revaliado pelo departamento médico do clube dentro de 72 horas para avaliar o prognóstico e tempo de paragem", pode ler-se.

Está assim praticamente afastado o cenário de rotura de ligamentos, noticiado pela imprensa brasielira.

A Confederação Brasileira de Futebol considera que Neymar não conseguirá recuperar a tempo para o arranque da Copa América, marcada para dia 14 de junho.