Espanha. Sanchez aceita convite do rei para formar Governo

Pedro Sanchez aceitou o convite do rei Felipe VI de Espanha para formar Governo. O líder socialista vai agora tentar conseguir a aprovação do Parlamento para ser nomeado primeiro-ministro.



O atual chefe do Governo venceu as eleições legislativas em abril, mas não garantiu maioria absoluta e terá que fazer alianças com outros partidos.

O rei Felipe VI recebeu esta semana os líderes dos partidos políticos e, esta quinta-feira, encarregou Pedro Sanchez de formar Governo.

Sanchez disse aos jornalistas que, na próxima semana, vai reunir-se com os representantes dos três maiores partidos: o Partido Popular (PP), o Cidadãos e o Podemos, para tentar facilitar a formação de um Governo.

Esta quinta-feira, PP e Cidadãos afastaram a possibilidade de apoiarem um Governo socialista.

No entanto, o Podemos garantiu que vai tentar formar uma coligação com Pedro Sanchez.