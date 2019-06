José Gomes troca o Penafiel pelo Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a contratação do lateral-esquerdo José Gomes, proveniente do Penafiel.

O defesa de 22 anos terminou contrato com o clube do Vale do Sousa, e ruma a Trás-os-Montes, para o recém-despromovido ao segundo escalão. O defesa fez a formação no Braga, e assumiu protagonismo no Penafiel, principalmente na temporada 2017/18. Esta época, começou a jogar em dezembro, depois de recuperado de uma grave lesão.

José Gomes assinou um contrato válido por duas temporadas com o clube flaviense.