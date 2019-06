Coutinho quer sair do Barcelona este verão

Philippe Coutinho quer sair do Barcelona já este verão, segundo garante a "Cadena SER". De acordo com a publicação, o brasileiro não está satisfeito por não se conseguir afirmar no clube catalão, que também não tentará evitar a sua saída.

O médio de 26 anos, com raízes portuguesas, chegou ao Barcelona em janeiro de 2018, proveniente do Liverpool, a troco de 120 milhões de euros, mais 40 mediante objetivos, dos quais 15 milhões já foram pagos.

O elevado valor da sua transferência, há um ano e meio, será o principal entrave à saída. O emblema "blaugrana" pedirá um valor a rondar os 90 milhões de euros, que afastará grande parte dos interessados.

Coutinho apontou 11 golos e cinco assistências em 54 jogos esta época. Na La Liga, fez apenas cinco golos e duas assistências em 34 jogos.