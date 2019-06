Lesão de Pepe terá implicações na pré-época no FC Porto

Henrique Jones, médico ortopedista especializado em medicina desportiva e antigo médio da seleção portuguesa, acredita que Pepe estará apto para a primeira partida oficial da época 2019/20 do FC Porto, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas diz que o defesa-central poderá perder o arranque da pré-época, ainda sem data definida.

"Será preciso um repouso inicial de duas a três semanas, com alguns movimentos ativos, dependendo da gravidade da fratura. Com exercício de piscina e fortalecimento muscular, deverá ser uma lesão para regressar à competição daqui a quatro a seis semanas. Não foi imposta cirurgia, será feito com tratamento conservador e terá pessoas competetentes, tanto na FPF, como no FC Porto, para ter um plano de recuperação nas férias", disse, em declarações a Bola Branca.

Pepe foi dispensado da seleção nacional, depois de ter sofrido uma fratura da omoplata, durante o jogo entre Portugal e Suíça, na meia-final da Liga das Nações. Jones explica a lesão, as suas implicações e envia uma mensagem de estímulo ao seu antigo atleta.

"Quero enviar uma saudação especial ao Pepe, que foi meu atleta e tem um valor reconhecido pela sua dedicação à seleção. Quando vi o lance, fiquei com a ideia que poderia ser uma lesão na clavícula, ou da articulação entre a omoplata e clavícula. Uma fratura da omoplata dependerá a sua gravidade da localização e extensão da fratura. É uma lesão limitativa, dolorosa inicialmente, e que requere imobilização e analgésicos. É absolutamente impeditiva para a final, e ainda bem que vem este defeso para poder recuperar", rematou.

Sem Pepe, Portugal deverá disputar a final, no domingo, com a dupla de centrais composta por José Fonte e Rúben Dias. O jogo, no Estádio do Dragão, frente à Holanda ou Inglaterra, terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.